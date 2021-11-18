اللواء سمير فرج عن الدكتور أحمد الطيب: لما بيخش البيت ويشوف والده بيبوس إيده.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من مدينة القرنة غرب الأقصر، معلقا “الدكتور أحمد الطيب لما يخش البيت ويشوف والده بيبوس ايده”.

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر “ رئيس المجلس المحلي بالأقصر، مشيرا إلى أن كل قرارات الإزالة جاءت من المجلس المحلي للمحافظة وتحمل الكثير.

وتابع سمير فرج، أنه لولا 25 يناير كنا وصلنا لأرباح من السياحة 25 أو 30 مليارا.

ساحة المعبد.

وأشار المفكر والخبير الإستراتيجي إلى أنه قبل تطوير معبد الكرنك كان هناك بارات عشوائية وملعب كرة قدم في ساحة المعبد.