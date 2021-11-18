عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سمير فرج عن الدكتور أحمد الطيب: لما بيخش البيت ويشوف والده بيبوس إيده.. فيديو

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من مدينة القرنة غرب الأقصر، معلقا “الدكتور أحمد الطيب لما يخش البيت ويشوف والده بيبوس ايده”.

 

وأضاف سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن محمد الطيب شقيق شيخ الأزهر “ رئيس المجلس المحلي بالأقصر، مشيرا إلى أن  كل قرارات الإزالة جاءت من المجلس المحلي للمحافظة  وتحمل الكثير.

 

وتابع سمير فرج، أنه لولا 25 يناير كنا وصلنا لأرباح من السياحة 25 أو 30 مليارا. 

 

ساحة المعبد. 

وأشار المفكر والخبير الإستراتيجي إلى أنه قبل تطوير معبد الكرنك كان هناك بارات عشوائية وملعب كرة قدم في ساحة المعبد. 

 

سمير فرج الدكتور أحمد الطيب معبد الكرنك ملعب كرة قدم القرنة

ترشيحاتنا

خرائط وشراء التذاكر.. تفاصيل إطلاق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير.. فيديو

خبيرة طاقة حيوية تحذر من نشر صور الأطفال لهذا السبب.. شاهد

تعليق أمريكي جديد على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الليبية

سمير فرج: أنا مترعبتش في حياتي زي رعب زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي.. فيديو

بستمتع معاه.. إلهام شاهين: أمتع أيام عمري مع العمدة صلاح السعدني.. فيديو

ماذا قال كلوب على تعيين جيرارد أسطورة ليفربول مدربا لأستون فيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة في هذا التوقيت

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

فيديوجراف.. زارا الأهرامات وعزبة خيرالله .. الأمير تشارلز وزوجته في القاهرة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ