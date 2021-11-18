أول سيدة تتولى وزارة الثقافة.. إيناس عبد الدايم : مسئولية كبيرة |فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن كونها أول سيدة تتولى وزارة الثقافة في مصر :" الحقيقة أنا كانت حياتي كلها في وزارة الثقافة فيمكن التحرك للوزارة مكنش شيء صعب بالنسبالي وذلك بسبب ممارستي للفن من خلال وزارة الثقافة ".



وأضافت “عبد الدايم” خلال حوارها ببرنامج " حديث العرب " المذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، :" تولي المسئولية في البداية كان فيه أكيد رهبة بالنسبالي لأني كنت أول سيدة تتولى هذه المسئولية الكبيرة وخاصة إن من تولوا هذا المنصب في السابق كانوا قامات كبيرة ".



وتابعت وزيرة الثقافة :" اللي ساعدني إن أنا كنت بنت الثقافة وحياتي كلها من الطفولة فيها بالإضافة إلى ممارستي للفن ".



حديث العرب من مصر| ماذا يمثل تولي منصب وزيرة الثقافة لـ د. إيناس عبد الدايم؟ - YouTube