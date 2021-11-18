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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوة بخطوة.. نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

صدى البلد

يستعرض "صدى البلد" خطوات نقل بطاقة التموين، من محافظة إلى أخرى عن طريق بوابة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية:

خطوات نقل بطاقة التموين 

- فتح رابط بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة خدمات التموين

-الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

- الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

- يجري عرض بيانات البطاقة.

- يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على الأيقونة.

- ثم اضغط على مربع اختيار حال الموافقة على الشروط والأحكام.

- بعدها اضغط على خانة "التالي". 

- اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظة.

- حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة الجديدة.

- سيجري عرض أكثر من بدال وفقا للبيانات التي أدخلتها.

- اضغط خانة اختر على اسم البدال الذي تريده.

- اضغط على "التالي"، وبعدها سيجري عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها للمراجعة.

- بالإمكان تعديل أي بيانات بالضغط على تعديل ثم اختر التالي.

- ستظهر رسالة تم إرسال طلبك بنجاح.

- يمكنك تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب" أوالعودة للصفحة الرئيسية بالضغط على "الرئيسية".

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات قامت بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

التموين بطاقة التموين نقل بطاقة التموين وزارة التموين رابط بوابة مصر الرقمية

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