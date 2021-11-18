وزيرة الثقافة: الإعلام المحرك الأساسي لنجاحات الدول في جميع مشروعاتها | فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، إنه في المرحلة الأخيرة حدث إدراك كبير لتطوير علاقة وزارة الثقافة بالإعلام والعمل على تحسين التعاون المشترك بينهما.

وأضافت عبد الدايم خلال حوارها ببرنامج " حديث العرب " المذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أتمنى حدوث دعم أكثر للمزيد من التعاون بين الجهات الثقافية والإعلامية ، متابعة أن نجاحات الدول في كل مشاريعها وكل ما تفعله يعد الإعلام المحرك الأساسي لها .

وتابعت الوزيرة، أن العلاقة بين وزارتي الثقافة والتربية و التعليم علاقة وثيقة ، حيث ما تقوم به وزارة الثقافة في القرى والمحافظات لا يحدث إلا في وجود وزارة التربية و التعليم لأن نشاط بيوت الثقافة يكون معتمدا تمامًا على المدارس وهذا يتم بتنسيق كبير جدًا بين الإدارتين التعليمية والثقافية .



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د. إيناس عبد الدايم توضح علاقة وزارة الثقافة بالإعلام والتعاون المشترك بينهم - YouTube

