بستمتع معاه.. إلهام شاهين: أمتع أيام عمري مع العمدة صلاح السعدني.. فيديو

حلتا الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي ضيفتا، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمة النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

وقالت الفنانة "إلهام شاهين"،: "أمتع أيام عمري مع صلاح السعدني في ليالي الحلمية، وهو عامل سليمان غانم والدي في ليلي الحلمية"، موضحه: "أنا اشتغلت الجزء الرابع والخامس من المسلسل".

وأشارت: "أنا بعشقه أجمل إنسان في الكون فنيا وإنسانيا، وأي شخص يستمتع بآدائه"، لافته: "في ليالي الحلمية كنت بعقد أسرح واستمتع معاه وأضحك على اللي بيعمله.. دمه شربات".

