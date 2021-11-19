باطلالة عدوانية المظهر .. مولين تكشف عن "فايف" الكهربائية |صور

كشفت شركة مولين عن نسختها الجديدة "فايف"، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الكهربائية، وذلك من داخل فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات، وتتمتع تلك النسخة بالعديد من التقنيات الحديثة، إلى جانب الاطلالة الخارجي المميزة، والتي تتمتع بملامح عدوانية المظهر.

الاداء الفني للسيارة مولين فايف

سوف تتمتع النسخة عالية التجهيز من مولين فايف بقدرات عالية الاداء، تسمح لها الانطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة.

بينما تأتي النسخة القياسية بقوة تسارع تجعلهات تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.23 ثانية، مع بطارية كهربائية بسعة 95 كيلوات/ساعة، مع نطاق يصل إلى 523 كيلومتر للشخنة الواحدة كاملة.

كما دعمت بقدرة شحن عالية تجعل السيارة تصل من 0 إلى 80 % من سعتها خلال 21 دقيقة، بينما تعتمد تلك النسخة على قدرات الدفع الكلي للعجلات، مع تقنيات اخرى مثل التعرف على الوجه، وفتح الباب تلقائيًا، ونظام ترفيهي داخلي، إلى جانب تقنية عناصر الحماية.

بينما ترتكز السيارة مولين فايف على جنوط 23 بوصة ذات تصميم مروحي الشكل، مع علبة مكابح باللون الاحمر المميز، بالاضافة إلى مقدمة شرسة مع مصابيح حادة المظهر، وهيكل خارجي انسيابي باطلالة الكروس اوفر، بينما تتمتع من الداخل بمقاعد اقرب الى الرياضية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة.

أسعار السيارة مولين فايف

من المفترض ان تبدأ اسعار السيارة الكهربائية الجديدة مولين فايف من 55 الف دولار امريكي وحتى 75 الف دولار.