الدلتا للسكر: الأسعار سوف تستقر في هذا التوقيت.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن السكر من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها الإنسان.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم يشهد حاليا موجة من التضخم في الأسعار، والسكر طاقة ومرتبط بالأسعار العالمية للطاقة، وهناك ارتفاع في أسعار البترول وهو ما يؤثر على المحاصيل السكرية".

وأشار: "كان هناك إجراءات استباقية في مصر لاحتواء ارتفاع الأسعار عالميا، والسكر التمويني ما زال بـ 8.5 جنيه،"، موضحا: "ارتفاع أسعار البترول عالميا ضمن أسباب ارتفاع سعر السكر".

وأكد: "السكر أسعاره ثابتة في المجمعات الاستهلاكية والتموين"، موضحا: "سعر كيلو السكر في أوروبا وصل إلى 40 جنيها ونحن الأرخص"، لافتا: "الأسعار سوف تستقر بداية من فبراير بعد دخول سكر البنجر".

