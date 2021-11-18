عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدلتا للسكر: الأسعار سوف تستقر في هذا التوقيت.. فيديو

السكر
السكر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن السكر من أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها الإنسان.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "العالم يشهد حاليا موجة من التضخم في الأسعار، والسكر طاقة ومرتبط بالأسعار العالمية للطاقة، وهناك ارتفاع في أسعار البترول وهو ما يؤثر على المحاصيل السكرية".

وأشار: "كان هناك إجراءات استباقية في مصر لاحتواء ارتفاع الأسعار عالميا، والسكر التمويني ما زال بـ 8.5 جنيه،"، موضحا: "ارتفاع أسعار البترول عالميا ضمن أسباب ارتفاع سعر السكر".

وأكد: "السكر أسعاره ثابتة في المجمعات الاستهلاكية والتموين"، موضحا: "سعر كيلو السكر في أوروبا وصل إلى 40 جنيها ونحن الأرخص"، لافتا: "الأسعار سوف تستقر بداية من فبراير بعد دخول سكر البنجر".
 

ارتفاع الأسعار المجمعات الإستهلاكية السكر التموينى يحدث في مصر الأسعار اسعار البترول عالميا برنامج يحدث في مصر الاسعار العالمية

ترشيحاتنا

بعد استبعاد لاعبي بيراميدز.. كيروش في ورطة قبل انطلاق كأس العرب

شبانة عن "مستحيل كيروش": أنت مش هتلاعب فرنسا

أوقاف القدس: إدراج "الأقصى" ضمن الرحلات التعليمية لطلبة المدارس الإسرائيلية تطور بالغ الخطورة

التحالف يعلن تدمير ألغام بحرية حوثية هددت الملاحة بالخليج

وزير القوى العاملة : الدولة المصرية مساندة للمرأة في الكثير من المجالات..فيديو

وزير القوى العاملة: مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر كثيرا بكورونا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

ثلوج وأمطار رعدية |5 محافظات تقرر تعطيل الدراسة خوفا من طقس السبت

2000 دولار.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع سعره.. فيديو

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تبتسم بمجرد سماع القرآن.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ