زيارة الأمير تشارلز.. خالد عكاشة: ولي العهد حمل تقدير بريطانيا للقيادة المصرية..فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني إلى مصر، إنه هناك رغبة بريطانية لإعادة ترتيب العلاقات مع مصر، وهناك انفتاح إيجابي من بريطانيا على مصر .

وأضاف خالد عكاشة في حواره على قناة “ إكسترا نيوز “، :” بريطانيا ترى انه من الضروري أن تسير العلاقات في مسار متقدم”.

وتابع خالد عكاشة :" هناك الكثير من الاتصالات بين رئيس وزراء بريطانيا مع الرئيس السيسي، وهذا دليل على رغبة بريطانيا في تعزيز العلاقات مع مصر".

وأكمل خالد عكاشة :" زيارة ولي العهد البريطاني إلى مصر تسير في اتجاه تعزيز العلاقات مع مصر، وولي العهد البريطاني حمل تقدير الجانب البريطاني للقيادة السياسية المصرية ".