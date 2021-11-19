الأمن يضبط شابا ترجل فى شوارع بورسعيد بملابس حريمي.. سائق يقتل تاجرا ويحرق جثته لسرقة أموال بسوهاج.. إحباط عملية سطو على سيارة بضائع ببورسعيد

الأمن يضبط عاملا ارتدى ملابس حريمي بالشارع في بورسعيد

الداخلية تكشف ملابسات سطو 6 ملثمين بأسلحة نارية على سيارة مبيعات بالشرقية

الداخلية تكشف لغز مقتل تاجر سوهاج

تاجر أدوات صيد يحول المحل لورشة تصنيع وتعديل الأسلحة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”، يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدى ملابس نسائية "إسدال- شعر مستعار باروكة" وممسكاً بيده عصا خشبية ويقوم بالتلويح بها والعدو خلف السيارات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد وضبط المذكور وتبين أنه عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى.



بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من “مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ومشرف مبيعات بذات الشركة ، سائق سيارة ملك وكيل بذات الشركة” بقيام 4 أشخاص "مُلثمين" بالترجل من سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية أثناء توقفهم أمام أحد المحال بدائرة المركز ، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه صندوق السيارة وأحد إطاراتها وهروبهم دون الإستيلاء على شئ عقب مطاردة الأهالى لهم.



توصلت تحريات فرق البحث المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص - جميعهم مُقيمين ببندر بلبيس).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بأنه نظراً لإمتلاكه محلين لبيع السجائر وعلمه بخط سير مندوبى الشركة عقد العزم على إرتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع باقى المتهمين وأعدوا أسلحة نارية وسيارات لتنفيذ مخططهم.



كما أضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقى المتهمين بالتوجه إلى محل البقالة المُشار إليه مستقلين سيارة ملاكى ، وبحوزتهم أسلحة نارية وعقب مشاهدتهم للمجنى عليهم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة النقل وحاول المتهم الخامس فتح بابها "بإستخدام جاكوش" إلا أن الأهالى قاموا بمطاردتهم فلم يتمكنوا من سرقة أية متعلقات وقاموا بالهرب بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيدوها.



تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة) بغياب شقيقها (تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك ، مقيم بالجيزة ، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة المراغة) عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم .

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وأجهزة وزارة الداخلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ( سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) .

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمكن ضبطه و بمواجهته أمام جهات وزارة الداخلية اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه عقب انتهائه والمجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصة بالمجنى عليه بالسيارة قيادته وتحصل المجنى عليه على قيمتها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المذكور والاستيلاء على تلك المبالغ فقام بإقناعه بإحضار سيارة ملاكى لتوصيله للقاهرة حيث اصطحبه مدينة ساحل سليم بأسيوط وقام باستئجار سيارة ملاكى من (أحد الأشخاص ، مقيم بأسيوط) ولدى سيرهما بالطريق الصحراوى الشرقى قام بإخراج سلاح نارى من طيات ملابسه (فرد محلى) كان قد أعده مُسبقاً وأطلق عيار نارى تجاه المجني عليه داخل السيارة محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

ثم قام بإنزاله من السيارة وقام بسكب كمية من البنزين على الجثة وإشعال النيران بها واستولى على المبلغ المالى ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه (399,840 ألف جنيه) والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين وجود آثار دماء بداخلها ،كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه بالطريق الصحراوى الشرقى وأضاف بتخلصه من السلاح النارى بإلقائه بالظهير الصحراوى عقب ارتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام (تاجر أدوات صيد "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الكردى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل المحل الخاص به "الكائن بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه.. وبحوزته (4 فرد خرطوش- 8 طبنجات معدلة – 7 بنادق ضغط هواء- عدد كبير من الطلقات محدثة الصوت- أجزاء وأدوات التصنيع– هاتف محمول – مبلغ مالى) .

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.