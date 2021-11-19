أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 19-11-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك والجمبري اليوم، الجمعة 19 نوفمبر 2021؛ وذلك وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وجاءت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم كالتالي:

سجّلت أسماك البلطي"1" من 22 - 26 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من 19 - 21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17 - 37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30 - 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور نحو 80 - 100 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30 - 40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10 - 20 جنيهًا للكيلو، والثعابين 50 - 210 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 30-55 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني بين 20 و45 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20 - 30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90 - 130 جنيهًا للكيلو، وسجل سبيط – كاليماري – سابيا 110 - 170 جنيهًا للكيلو، والقرش 30 - 40 جنيهًا، والحدادى 10 جنيهات.

والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 40 - 50 جنيها للكيلو، والبوري "2" 32 - 38 جنيهًا للكيلو، ومازليا - كشر 30 - 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المرجان بسوق العبور

فيما سجل سمك المرجان"1" 32 - 38 جنيهًا، والمرجان"2" 20 - 30 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19 - 25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" 30 - 50 جنيهًا، والبربون"2" 22 - 28 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 20 - 30 جنيهًا للكيلو، والدنيس يسجل 90 - 130 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم، الإثنين، في سوق العبور بين 400 - 470 جنيها، والجمبري"1" بين 300 - 370 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200 - 270 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85 - 165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90 - 160 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار سمك الشعور بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وأسماك الوقار بين 80 و100 جنيه للكيلو، وأسماك قاروص - لوت بين 80 و100 جنيه للكيلو، والسردين المجمد بين 15 - 25 جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.