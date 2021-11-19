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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 19-11-2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الأسماك والجمبري اليوم، الجمعة 19 نوفمبر 2021؛ وذلك وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

 

وجاءت أسعار الأسماك  بسوق العبور اليوم كالتالي:

سجّلت أسماك البلطي"1" من 22 - 26 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من 19 - 21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17 - 37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30 - 110 جنيهات للكيلو.

 

أسعار الأسماك بسوق العبور

وسجلت أسعار أسماك قشر البياض والبياض الأملس 1 في سوق العبور نحو  80 - 100 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30 - 40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10 - 20 جنيهًا للكيلو، والثعابين 50 - 210 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر سمك المكرونة السويسي بين 30-55 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني بين 20 و45 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20 - 30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90 - 130 جنيهًا للكيلو، وسجل سبيط – كاليماري – سابيا 110 - 170 جنيهًا للكيلو، والقرش 30 - 40 جنيهًا، والحدادى 10 جنيهات.

والكابوريا 30-120 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 40 - 50 جنيها للكيلو، والبوري "2" 32 - 38 جنيهًا للكيلو، ومازليا - كشر 30 - 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المرجان بسوق العبور

فيما سجل سمك المرجان"1" 32 - 38 جنيهًا، والمرجان"2" 20 - 30 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19 - 25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" 30 - 50 جنيهًا، والبربون"2" 22 - 28 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 20 - 30 جنيهًا للكيلو، والدنيس يسجل 90 - 130 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك بسوق العبور

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم، الإثنين، في سوق العبور بين  400 - 470 جنيها، والجمبري"1" بين 300 - 370 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200 - 270 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85 - 165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90 - 160 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار سمك الشعور بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، وأسماك الوقار بين 80 و100 جنيه للكيلو، وأسماك قاروص - لوت بين 80 و100 جنيه للكيلو، والسردين المجمد بين 15 - 25 جنيهًا للكيلو، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا للكيلو.

اسعار الاسماك الجمبرى البلطى اليوم الجمعة

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