وزير القوى العاملة: أنصح الشباب بدراسة ما يؤهلهم لسوق العمل المحبب لهم..فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن فرص التدريب المهني متاحة للجميع من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف محمد سعفان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنني أنصح الشباب والفتيات لأتباع رغباتهم في اختيار الدراسة التي تؤهلهم للعمل بمجال محبب لهم.

وتابع محمد سعفان، اننا جاهزين للانتقال الى العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا أنه نسعى للانتهاء منصة سوق العمل التي تستهدف كل المعلومات حول سوق العمل قبل 2022.

دعم التنظيم النقابي المصري

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الدولة دائما تسعى لدعم التنظيم النقابي المصري