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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

90 دقيقة.. تقديم موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

صدى البلد

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غداً الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

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