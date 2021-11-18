لا نية للتأجيل.. وزير القوى العاملة: انتخابات التنظيم النقابي منتصف يونيو 2022..فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اتحاد العمال لديه الكثير من الأصول التي يمكن إستغلالها بشكل أمثل للخروج بعائد كبير.

وأضاف محمد سعفان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الاتفاقيات الدولية تمنع تدخل الجهات الإدارية في عمل التنظيم النقابي.

وتابع خالد ميري، أن هناك اختلاف كبير في صورة مصر ما قبل 2016 ما بعدها لدى منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن صدور قانون التنظيم النقابي المصري في عام 2017 نقلة كبيرة جدا.

ستنطلق منتصف يونيو 2022



وأشار وزير القوى العاملة إلى أن انتخابات التنظيم النقابي ستنطلق منتصف يونيو 2022، مؤكدا انه

لا نية لتغيير موعد انتخابات التنظيم الانتخابي.

