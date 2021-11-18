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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار |الأمير تشارلز في حضرة الأهرامات.. وأمطار السبت والأحد ببعض المحافظات

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الداخلي خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها عبر السطور القادمة :

الأمير تشارلز: من يشرب مياه النيل يعود إليه مرة أخرى

ألقى الأمير تشارلز كلمته باحتفالية استقباله بالأهرامات بدأها بتحية "السلام عليكم"، متحدثا عن أهمية مصر، وقال ولي العهد البريطاني إنه لشرف كبير أن يزور هو وزوجته مصر مرة أخري بعد ١٥ عاما من آخر زيارة، متحدثا عن رصيده الكبير من الذكريات عن مصر.

 

طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

3 قرارات جمهورية بتعيينات بمجلس الدولة .. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 554 لسنة 2021 بتعيين نائب بمجلس الدولة وبعض السادة المستشارين وكلاء بمجلس الدولة .

 

وزير الزراعة: إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها بالسوق المحلي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

 

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

وصل الأمير تشارلز ولى العهد البريطاني وزوجته كاميلا دوقة كورنوول منطقة الأهرامات، فى حفل استقبال بريطاني-مصري؛ للتأكيد على الروابط بين البلدين بهضبة الجيزة المطلة على الأهرامات فى آخر محطات جولاتهما لليوم الأول من زيارتهما للقاهرة.

 

وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة الدواء المصرية

اختتم وفد منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، زيارته لهيئة الدواء المصرية، التي امتدت لثلاثة أيام متتالية، وتم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية؛ فيما يخص حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الحيوية.

 

الصحة تزف أخبارًا سارة تخص مستشفيات التأمين الصحي

أعلنت وزارة الصحة  والسكان عن إدراج خدمة تركيب الأجهزة المحفزة للعصب الحائر بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم تركيب الأجهزة لـ 4 أطفال بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتوسيع قاعدة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

لتعميق الصناعة الوطنية.. حوافز للقطاعات ذات الأولوية.. ودخول الدولة في شراكة بالأراضي

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

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