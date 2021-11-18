أخبار الأهلي| الخطيب يكشف خطة لإنشاء فرعين بالمنصورة الجديدة والعلمين.. اللجنة القضائية تستعرض الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:
الخطيب يكشف خطة الأهلى لإنشاء فرعين بالمنصورة الجديدة والعلمين
كشف محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح لنفس المنصب في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري عن وجود مخطط لإنشاء فرعين للنادي في مدينتي المنصورة الجديدة والعلمين.
اللجنة القضائية تستعرض الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في الأهلي
عقدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي جلسة مساء اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي التي تقام يومي 25 و26 نوفمبر الحالي.
الخطيب : البرنامج الانتخابي للقائمة عهد مع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ترسيخ مبدأ أن يكون البرنامج الانتخابي عهدا مع أعضاء الجمعية العمومية يتم علي أساسه الحساب في نهاية كل دورة انتخابية لمجلس إدارة النادي.
الأهلي يهزم سبورتنج بدوري كرة اليد
حقق الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي فوزا هاماً علي سبورتنج 33-32 ضمن منافسات مسابقة الدوري.