وزير القوى العاملة: مصر الدولة الوحيدة التي لم تتأثر كثيرا بكورونا.. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه استطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم كله كان التأثير السلبي الجائحة كورونا عليها أقل حاجة.



وأضاف محمد سعفان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن 90% من القطاع الخاص يمنح العاملين علاوة أكبر من المقررة من خلال الوزارة .

وتابع محمد سعفان، أنه نجحنا في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل ضمن حصر العمالة الغير منتظمة.

نستهدف التفاوض مع أصحاب الأعمال

وأشار وزير القوى العاملة إلى انه نستهدف التفاوض مع أصحاب الأعمال للوصول للتأمين على أكبر عدد من العمالة الغير منتظمة.