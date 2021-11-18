أخبار الزمالك|مرتضى منصور يطلب تفسير تعديلات لائحة النادي.. والجزيري والمثلوثي وبن شرقي ينتظمون في التدريبات

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

أقام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، دعوي قضائية مستعجلة لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 ابريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، والمتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن الفريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مران الزمالك.. الجزيري والمثلوثي وبن شرقي ينتظمون في التدريبات

شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.