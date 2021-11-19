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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تواصل الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الوصل بدبي

جامعة الوصل
جامعة الوصل

تستعد جامعة الوصل بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة  لانطلاق المؤتمر الدولي الثاني للدراسات العليا والبحث العلمي  الموسوم بـ ( قراءة النص ـ الإشكاليات والمناهج) الذي سيعقد (عن بُعد) يومي الأربعاء والخميس 25،24 من نوفمبر2021م 

ويتزامن هذا الموعد مع احتفالات العيد الوطني الخمسين  لدولة الإمارات العربية الشقيقة .. برعاية كريمة من جمعة الماجد ، رئيس أمناء الجامعة ، ورئاسة  الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن  مدير الجامعة .

ويتناول المؤتمر قضايا النص من حيث توضيح إشكالياته وتعميق مفاهيمه من الجوانب اللغوية والإسلامية والاجتماعية والإعلامية ، والإنسانية بصفة عامة.
ويهدف المؤتمر إلى التكامل المعرفي بين العلوم والمعارف الإنسانية وتعزيز التواصل بين الخبراء وشباب الباحثين، وفتح الآفاق المعرفية أمام طلبة الدراسات العليا ، والوقوف على آخر النظريات المنهجية التي تتناول النص بالبحث والتحليل والدراسة ، وتصحيح المفاهيم النصية بما يحقق التكامل المعرفي والتواصل الإنساني مما يسهم بدوره  في نهضة المجتمع الإنساني وتنميته ورخائه .
يشارك في المؤتمر عديد من الباحثين من عدة دول عربية وإسلامية على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، والجزائر ، ومصر ، والعراق ، والمغرب وسوريا  وفلسطين ، ومالي ، وسيرلانكا .

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