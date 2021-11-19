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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أحب نفسي كما هي.. انفلونسر شهيرة تنشر صورها عارية

صدى البلد

نشرت انفلونسر شهيرة  صور لها و هي شبه عارية على حسابها الرسمي عبر إنستجرام في محاولة منها لإبراز مفاتن جسدها عبر نشر صور مثيرة لها علقت عليها " أنها سعيدة و تحب نفسها كما هي دون محسنات للصور. 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن إحدى الفتيات من المؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قررت أن تنشر صورها شبه عارية عبر حسابها على انستجرام للتعبير عن حبها لجسدها بكل عيوبه . 

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قالت نيلي، انها تحب نفسها كما هي، و ان الخطوط البيضاء الناتجة عن الزيادة و النقص في الوزن لا تؤرقها على الإطلاق ، و لا تخجل من إظهارها لأي شخص . 
نشرت الشابة صور لها عبر إنستجرام إرتدت فيه ملابس كاشفة لمعظم جسدها و أكدت أنها تحب جسدها  و زيادة وزنها و لا ترغب في القوام المثالي الممشوق الذي يدفع الانسان إلى أن يكون شخص مزيف طوال الوقت . 
جدير بالذكر ان الصور التي نشرتها نيلي تسببت في موجة عارفمة من النقد تعرضت له عقب نشرها للصور، و ذلك بسبب كشها لأجزاء كبيرة من جسدها .

 

انفلونسر صور عارية انستجرام مفاتن محسنات للصور

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