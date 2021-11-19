أحب نفسي كما هي.. انفلونسر شهيرة تنشر صورها عارية

نشرت انفلونسر شهيرة صور لها و هي شبه عارية على حسابها الرسمي عبر إنستجرام في محاولة منها لإبراز مفاتن جسدها عبر نشر صور مثيرة لها علقت عليها " أنها سعيدة و تحب نفسها كما هي دون محسنات للصور.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، فإن إحدى الفتيات من المؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي قررت أن تنشر صورها شبه عارية عبر حسابها على انستجرام للتعبير عن حبها لجسدها بكل عيوبه .



قالت نيلي، انها تحب نفسها كما هي، و ان الخطوط البيضاء الناتجة عن الزيادة و النقص في الوزن لا تؤرقها على الإطلاق ، و لا تخجل من إظهارها لأي شخص .

نشرت الشابة صور لها عبر إنستجرام إرتدت فيه ملابس كاشفة لمعظم جسدها و أكدت أنها تحب جسدها و زيادة وزنها و لا ترغب في القوام المثالي الممشوق الذي يدفع الانسان إلى أن يكون شخص مزيف طوال الوقت .

جدير بالذكر ان الصور التي نشرتها نيلي تسببت في موجة عارفمة من النقد تعرضت له عقب نشرها للصور، و ذلك بسبب كشها لأجزاء كبيرة من جسدها .