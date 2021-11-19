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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام رائع لمنتدى المرأة العالمي للفنون بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتم فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون"، بحفل ختام، بالممشى السياحي بمدينة الغردقة تم عرض فيه اللوحات الفنية التي رسمها الفنانات التشكيليات المشاركات في المنتدى، وسك حضور عدد كبير من السائحين، وتم تكريم الفنانات خلال فقرات حفل الختام، وتم تقديم عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.


واستضافت مدينة الغردقة فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون" الذى تستضيفه المدينة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر الجارى، في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، وضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي.


كما ضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وبرعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، واختتم فعالياته اليوم بحفل ختام، بمشاركة الفنانات المشاركات.


وشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها "ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا".


وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، فى بيان له، إن "منتدى المرأة العالمي للفنون"، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون".


وأشار حميدة إلى أنه تم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينه الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينه الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.


أضاف، "حميدة"، يأتي دور هذا المنتدى علي تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية علي تمكين المرآه ودورها بالمجتمع وعلي اظهار خطط الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافه سفراء الفنون بالعالم، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوي الناعمة لمصر، وهو ما سعت إليه "الداو للتنمية، وأوستراكا للفنون" باستضافة فنانين العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية وتم ذلك في فعاليات عديدة من قبل، حيث تم تنظيم احتفالية عالمية بيوم السياحة العالمي الشهر الماضي، الذي حضرة الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وسط حضور 100 فنانَا من مختلف دول العالم.


وأشار "حميدة"، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.


وشارك الفنانات منذ وصولهم إلى الغردقة فى برنامج فنى سياحى حافل، بالإضافة إلى ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلى في مصر.

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