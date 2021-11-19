عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يعيش واقعا صعبا.. مصيلحي يوجه رجاء خاصا لمسئولي الكرة المصرية

صدى البلد

 


تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، عن فوز فريقه اليوم أمام الجونة بالجولة الرابعة .


وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج " بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه : 
حققنا مكسب مهم جدا أمام الجونة اليوم ، وانا تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وقولتلهم بالله عليكم عايزين نكسب وقرأنا الفاتحة ، والحمدلله ربنا أكرمنا بالفوز وبهدف عالمي لخالد الغندور ، مشيرا إلى أنه يتمنى انضمام خالد الغندور للمنتخب الوطني فاللاعب يقدم مستوى ممتاز للموسم الثاني مع التوالي ، بالاضافة لهشام صلاح أيضا ، فالجهاز الفني بذلوا مجهود كبير مع الاتحاد والمجلس يدعمهم .

وتابع مصيلحي : اناشد الدولة بالاهتمام بالأندية الشعبية ماديا ، في الاسماعيلي كان أقرب الفرق المهددة بالهبوط ، فهل يمكن ان نشاهد الدوري بدون اسماعيلي واتحاد ومصري ، انا بقولك ممكن نشوف ده قريب جدا ، سوق اللاعبين بمصر يشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار ، طب احنا هنقدر نواكب ده إزاي وهنجيب الفلوس دي منين ، بالأندية الشعبية بدأت تختفي من الدوري الممتاز تدريجيا ، في الاتحاد يعيش واقع صعب حاليا.

 

وأضاف : لم أدع حتى هذه اللحظة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، و لم يعرض عليا اي مقترح لتعديلات لائحة النظام الأساسي.


وأكمل : الفريق بلاعبين مميزين جدا ، ونسعى للتدعيم بصفقات محدودة في الانتقالات الشتوية وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ، نفكر في ضم مساك ومدافع فقط .


واختتم مصيلحي تصريحاته : الاتحاد السكندري هو النادي الوحيد الذي قام بتأجيل الانتخابات لمدة شهرين .

مصري اتحاد الكرة الاسماعيلي الاتحاد السكندري الجوله محمد مصيلحي

موضوعات متعلقة

زيارة مكوكية لوزير التنمية المحلية لأسوان يلتقى فيها بمتضررى السيول

ترشيحاتنا

ياسر ريان: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر.. وأخطأ بالرحيل عن الأهلى

للحصول على الثواب كاملا في يوم الجمعة .. نصائح من دار الإفتاء

حسام غالي يوجه رسالة اعتذار لـ الخطيب ويكشف كواليس ترشحه في الانتخابات

جنبلاط يعلق على منع المغتربين من التصويت في لبنان

شوبير يفجر مفاجأة عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

35 مليون دولار.. لوحة فنية لفريدا كاهلو تحطم الرقم القياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

مفاجأة.. صحيفة بريطانية تكشف حجم ثروة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ