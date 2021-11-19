الاتحاد يعيش واقعا صعبا.. مصيلحي يوجه رجاء خاصا لمسئولي الكرة المصرية



تحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، عن فوز فريقه اليوم أمام الجونة بالجولة الرابعة .



وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج " بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه :

حققنا مكسب مهم جدا أمام الجونة اليوم ، وانا تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وقولتلهم بالله عليكم عايزين نكسب وقرأنا الفاتحة ، والحمدلله ربنا أكرمنا بالفوز وبهدف عالمي لخالد الغندور ، مشيرا إلى أنه يتمنى انضمام خالد الغندور للمنتخب الوطني فاللاعب يقدم مستوى ممتاز للموسم الثاني مع التوالي ، بالاضافة لهشام صلاح أيضا ، فالجهاز الفني بذلوا مجهود كبير مع الاتحاد والمجلس يدعمهم .

وتابع مصيلحي : اناشد الدولة بالاهتمام بالأندية الشعبية ماديا ، في الاسماعيلي كان أقرب الفرق المهددة بالهبوط ، فهل يمكن ان نشاهد الدوري بدون اسماعيلي واتحاد ومصري ، انا بقولك ممكن نشوف ده قريب جدا ، سوق اللاعبين بمصر يشهد ارتفاعا جنونيا في الأسعار ، طب احنا هنقدر نواكب ده إزاي وهنجيب الفلوس دي منين ، بالأندية الشعبية بدأت تختفي من الدوري الممتاز تدريجيا ، في الاتحاد يعيش واقع صعب حاليا.

وأضاف : لم أدع حتى هذه اللحظة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، و لم يعرض عليا اي مقترح لتعديلات لائحة النظام الأساسي.



وأكمل : الفريق بلاعبين مميزين جدا ، ونسعى للتدعيم بصفقات محدودة في الانتقالات الشتوية وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ، نفكر في ضم مساك ومدافع فقط .



واختتم مصيلحي تصريحاته : الاتحاد السكندري هو النادي الوحيد الذي قام بتأجيل الانتخابات لمدة شهرين .