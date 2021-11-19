أرسنال لم يفسخ عقد النني ...وكيله يكشف موقف اللاعب الحالي وحقيقة قربه من الأهلي

كشف علاء نظمي وكيل أعمال حقيقة فسخ ارسنال الإنجليزي تعاقده مع محمد النني نجم المنتخب حسب ما نشرته صحيفة “ ذا صن ” أمس .

واكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن ارسنال لا يرغب في تجديد عقد النني بسبب دعمه أحدث دولي ولكن اللاعب مستمر لنهاية عقده مع الفريق أي بنهاية الموسم الجاي مشددا أن هناك العديد من العروض له وهو على بعد متساو بينهما جميعا .

وأضاف أن خبر ذا صن به جزء صحيح وهو رحيل النني مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل ولكن الخطا هو أن النني فسخ التعاقد مع اللاعب حيث لن يأتي الفسخ يأتي بسبب سوء الاخلاق أو لعدم رغبه النادي في بقاء اللاعب.

وتابع أن النني لديه العديد من العروض من انديه ايطاليه وانجليزية وتركية مشددا أن النني لم يتلق أي عروض من الأهلي ولكن رغبته ستكون استكمال مسيره الاحتراف .

وأكمل أن النني يرغب في الاستمرار في الدوري الانجليزي في المقام الأول

تقديم موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من قبل رابطة الأندية المحترفة يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة لمسابقة الدوري باستاد بتروسبورت، لتقام في تمام الرابعة عصراً بدلا من إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له غداً الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.