عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوقي يكشف أهدافه المستقبلية لنادي الفروسية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد شوقي المرشح لرئاسة نادي الفروسية بالجزيرة إقرار مبدأ الشفافية عند توليه رئاسة مجلس الإدارة كاشفا عن تشكيل عدة لجان للتواصل الدائم مع أعضاء النادي مثل لجنة تطوير الاسطبلات ولجنة المسابقات واللجنة الفنية ولجنة تنمية الموارد.

شدد شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على أهمية تطوير مدرسة الفروسية بالنادي بما يليق بمكانته الرياضية والاجتماعية مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع مدربين أجانب وتوفير المزيد من الخيول الأجنبية لإعادة النادي وفريقه لمكانته وسط عمالقة اللعبة.

قال شوقي أنه سيقوم بفتح باب الاختبارات للفرسان الصاعدين على أن تتواجد لجنة من عمالقة اللعبة لاختيار أفضل اللاعبين الذين سيساهمون في عودة فريق النادي لمكانته وانجازاته المحلية والدولية مثلما كان من قبل.


كما كشف عن التوصل لاتفاق مع عدة أندية أوروبية على إقامة بطولات مشتركة للارتقاء بمستوى فرسان النادي العريق.

أضاف أن توسيع قاعدة أعضاء النادي من أهم الأولويات التي يجب تحقيقها بما يليق بمكانة النادي العريق مشيرا إلى أن تفعيل العضويات الرياضية أحد اهم المقترحات في هذا الصدد.

تابع أن الفروسية المصرية تمتلك عناصر من افضل اللاعبين الذين يجب اعدادهم جيدا وتذليل كافة العقبات أمامهم خاصة في ظل امكانياتنا لتحقيق ميداليات اولمبية بدءا من أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

أردف شوقي أنه فور توليه رئاسة النادي بتلبية أهم الاحتياجات وهي تطوير الاسطبلات وعمل لجنة التطوير بالاشتراك مع اللجان الأخرى على العودة باسطبلات النادي وكافة الاماكن الاخرى للصورة المعهودة عن نادي الفروسية الذي خرج منه فرسان تخطوا العالمية.

اختتم شوقي تصريحاته بحث جميع أعضاء عمومية النادي على الحضور والتواجد يوم ٢٧ نوفمبر الجاري لاختيار مجلس جديد قادر على إعادة نادي الفروسية لمكانته المعهودة محليا ودوليا.

لجنة المسابقات اختبارات الاجتماع الاحتياجات المصري

موضوعات متعلقة

5 وزارات تقود تعميق التصنيع المحلي.. وتنسيق بين التعليم العالي والصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

وفاة علي السرجاني رئيس اتحاد الطائرة الأسبق

تحت جهاز التنفس.. إبنة سهير البابلي تطلب الدعاء لوالدتها

كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

فولو ولا بلوك.. أحمد فهمي يكشف علاقته بـ محمد رمضان على السوشيال ميديا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

2000 دولار.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع سعره.. فيديو

ثلوج وأمطار رعدية |5 محافظات تقرر تعطيل الدراسة خوفا من طقس السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ