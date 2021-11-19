أحمد شوقي يكشف أهدافه المستقبلية لنادي الفروسية

أكد الدكتور أحمد شوقي المرشح لرئاسة نادي الفروسية بالجزيرة إقرار مبدأ الشفافية عند توليه رئاسة مجلس الإدارة كاشفا عن تشكيل عدة لجان للتواصل الدائم مع أعضاء النادي مثل لجنة تطوير الاسطبلات ولجنة المسابقات واللجنة الفنية ولجنة تنمية الموارد.

شدد شوقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على أهمية تطوير مدرسة الفروسية بالنادي بما يليق بمكانته الرياضية والاجتماعية مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد مع مدربين أجانب وتوفير المزيد من الخيول الأجنبية لإعادة النادي وفريقه لمكانته وسط عمالقة اللعبة.

قال شوقي أنه سيقوم بفتح باب الاختبارات للفرسان الصاعدين على أن تتواجد لجنة من عمالقة اللعبة لاختيار أفضل اللاعبين الذين سيساهمون في عودة فريق النادي لمكانته وانجازاته المحلية والدولية مثلما كان من قبل.



كما كشف عن التوصل لاتفاق مع عدة أندية أوروبية على إقامة بطولات مشتركة للارتقاء بمستوى فرسان النادي العريق.

أضاف أن توسيع قاعدة أعضاء النادي من أهم الأولويات التي يجب تحقيقها بما يليق بمكانة النادي العريق مشيرا إلى أن تفعيل العضويات الرياضية أحد اهم المقترحات في هذا الصدد.

تابع أن الفروسية المصرية تمتلك عناصر من افضل اللاعبين الذين يجب اعدادهم جيدا وتذليل كافة العقبات أمامهم خاصة في ظل امكانياتنا لتحقيق ميداليات اولمبية بدءا من أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

أردف شوقي أنه فور توليه رئاسة النادي بتلبية أهم الاحتياجات وهي تطوير الاسطبلات وعمل لجنة التطوير بالاشتراك مع اللجان الأخرى على العودة باسطبلات النادي وكافة الاماكن الاخرى للصورة المعهودة عن نادي الفروسية الذي خرج منه فرسان تخطوا العالمية.

اختتم شوقي تصريحاته بحث جميع أعضاء عمومية النادي على الحضور والتواجد يوم ٢٧ نوفمبر الجاري لاختيار مجلس جديد قادر على إعادة نادي الفروسية لمكانته المعهودة محليا ودوليا.