هنادي مهنا: بحب الطبيخ وبهتم بالبيت في أوقات الفراغ.. فيديو

قالت هنادي مهنا إنها تحب الاهتمام بمنزلها ودخول المطبخ في الأيام التي يكون جدول عملها فيه غير مزدحم، وفي أوقات الإجازات.

وأوضحت هنادي مهنا في حوار خاص لموقع صدى البلد:" بحب قوي البيت وتظبيطه وأروح السوبر ماركت وبطبخ".

وأشارت هنادى مهنا إلى أنها ترغب في تعلم مهارات جديدة وتقوية موهبتها في التمثيل، وتفكر في السفر إلى خارج لتلقى ورش تمثيل.

وأكدت هنادي مهنى على أنها تبذل جهدا كبيرا لتطوير مهاراتها ومواهبها الفنية مشيرة إلى حرصها على الحصول على ورش في التمثيل، وتحسين جودة ما تقدمه على الشاشة.

هنادي مهنا وبدون ضمان

قالت الفنانة هنادي مهنى إنها ليست متحيزة لطرف معين في الأزمات المجتمعية لكنها دائما مع الحق في رأيها وتصرفاتها.

وأوضحت في حوار خاص لموقع صدى البلد حول دورها في حكاية بدون ضمان بمسلسل إلا أنا:" أنا مش فيمينيست خالص.. أنا مع الحق.. والمسلسل معمول عشان مشاكل الستات".

وأشارت إلى أن قصص إلا أنا منتشرة بكثرة في المجتمع ومازالت هناك العديد من الأزمات التي تحتاج إلى مناقشتها مثل قضية الرؤية قائلة:" قصصها كتير والست مش مظلومة فيها عادي".

واستطردت:" الست مظلومة في مصر قوي والرجالة محتاجة تعرف إن هما واخدين أكبر من حقهم وميستاهلوش عشان هما مبيتعاملوش بأخلاق ولا ذوق ولا تربية مع الستات".

وانتقدت هنادي مهنى في حوارها طريقة تربية النساء والفتيات منذ الصغر على التراجع أمام شقيقها وأن تكون مجرد ظل له وشجعت النساء على تربية البنات بطريقة مختلفة حتى تكون شخصيتها قوية وقادرة على التعامل مع الحياة.

قالت الفنانة هنادي مهنى إن بطولة قصة "بدون ضمان" ضمن سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا كان مسئولية كبيرة، مشيرة أنها لم تتخوف من تقديمها.

وأوضحت هنادي مهنى في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل.

وأكدت هنادي مهنى أنها مازالت في بداية الطريق، نافية رغبتها في التسرع وتقديم أعمال تكون فيها البطلة قائلة:"لسه بدري قوي إني أبقى بطلة عمل جديد.. لازم أتطور وأتعلم عشان أبقى قد المسئولية".

ونفت هنادي مهنى في تصريحاتها احتمالية تقديم عمل كوميدي برفقة زوجها مستقبلا، موضحة:" أنا مش شخصية كوميدية وبرفض عروض كتير بالمحتوى ده".