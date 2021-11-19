ياسر ريان: تريزيجيه كلمة السر وراء احتراف نجلي في تركيا.. ومعرفش بياخد كام

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه لم يتدخل في تجربة احتراف نجله أحمد ياسر بالدوري التركي قائلا: "والله ما أعرف أحمد بياخد كام في تجربته الاحترافية في ألتاي التركي".



وأضاف ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "راض عن تجربة أحمد ياسر بنسبة 80%، اللاعب يتحسس طريقه الاحترافي، وهناك ضغوطات كبيرة في الدورى التركي، وتريزيجيه من أسباب احتراف نجلي في تركيا".



وواصل نجم الأهلى السابق: "تريزيجيه حينما شاهد أحمد في منتخب مصر ، سعى بكل جدية لاحترافه، وتحدث مع نادي شوقي ومع المدرب في النادي التركي وساهم في خوضه تجربته الاحترافية بالدوري التركي".



وتابع ظهير أيسر الأهلى السابق: "أمنيتي احتراف أحمد ياسر في الدوري الإنجليزي، رغم قوة الدورى التركي لكن انجلترا مختلفة تماما، هذا لا ينقص من قوة وقيمة الدوري التركي الذي يلعب فيه مطاريدة الدوريات الخمسة الكبرى".