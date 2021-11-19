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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: لاعب بيراميدز أثر على الحكم لاحتساب ضربة جزاء لفريقه ضد الاتحاد

صدى البلد

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي في بعض مباريات الدوري.


وأوضح حسن عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن مباراة بيراميدز بالدوري شهدت ضغط من اللاعب رقم 19 في صفوف بيراميدز لاحتساب ضربة جزاء وهو ما حدث.


وأشار إلى أنه حصل على إنذار في مباراة الجونة لاعتراضه على ضربة الجزاء مؤكداً أن البعض ممن تربوا على أيديهم لا يجرؤ الحكم على منحهم إنذار.
 

وقال حسن إن الاتحاد يضم عدة لاعبين في صفوف الاتحاد يستحقون الانضمام للمنتخب في الفترة القادمة مثل هشام صلاح وخالد الغندور.

بيراميدز الاتحاد السكندري خالد الغندور نادي الاتحاد السكندري الدوري نادي الاتحاد

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