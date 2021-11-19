إبراهيم حسن: لاعب بيراميدز أثر على الحكم لاحتساب ضربة جزاء لفريقه ضد الاتحاد

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي في بعض مباريات الدوري.



وأوضح حسن عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن مباراة بيراميدز بالدوري شهدت ضغط من اللاعب رقم 19 في صفوف بيراميدز لاحتساب ضربة جزاء وهو ما حدث.



وأشار إلى أنه حصل على إنذار في مباراة الجونة لاعتراضه على ضربة الجزاء مؤكداً أن البعض ممن تربوا على أيديهم لا يجرؤ الحكم على منحهم إنذار.



وقال حسن إن الاتحاد يضم عدة لاعبين في صفوف الاتحاد يستحقون الانضمام للمنتخب في الفترة القادمة مثل هشام صلاح وخالد الغندور.