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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى الأولى لرحيله.. فايق عزب مشخصاتي الدراما المصرية

فايق عزب
فايق عزب

تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الدرامي الشهير فايق عزب، الذي عشق التمثيل منذ صغره، وتمسك بتحقيق حلمه حتى أصبح جوكر في العديد من الأعمال التي حفر لنفسه مكانا مميزا بها، ودخل قلوب جمهوره بسهولة. 

فايق عزب 

توفي فايق عزب العام الماضي عن عمر 77 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها أكثر من 250 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، الذي التحق به منذ أيامه الدراسية الأولى في الإسماعيلية مسقط رأسه. 

انتقل فايق عزب إلى القاهرة ليلتحق بالجامعة، بعدما فرض على أسرته أحلامه وأجبر والده على مشاهدته لتغذية موهبته، وانضم لفريق المسرح في جامعة القاهرة وقدم دورا فى مسرحية هاملت بدأ معه المشوار الطويل منذ بداية الستينات. 

فايق عزب 

شارك فايق عزب في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها الوتد الذي قدم فيه شخصية العمدة صديق عائلة فاطمة تعلبة والند الكبير لهم، فيما شارك أيضا في مسلسل سوق العصر بدور عثمان المغازي الكبير. 

لم يبخل فايق عزب بظهوره على شباب الممثلين الذين شهد صعودهم ونجاحهم وساهم بدور كبير في إبراز بصمتهم وعلى رأسهم هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، والباشا تلميذ، وش إجرام، عسكر في المعسكر. 

سبب وفاة فايق عزب 

توفي فايق عزب العام الماضي إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وتدهور حالته في الأيام الأخير بسبب عدم استقراره لإجرائه عملية توسيع للنخاع الشوكي في معهد ناصر. 

فايق عزب ذكرى وفاة فايق عزب فيروس كورونا الوتد سلسال الدم

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