جنبلاط يعلق على منع المغتربين من التصويت في لبنان

علق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط على قرار منع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الستة مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد".

وتابع: "وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات".

وستجرى الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها بتاريخ 27 مارس 2022 في ظل أزمات مفتوحة على مختلف الجبهات بالبلاد، على رأسها الأزمة الاقتصادية.

ويرى المجتمع الدولي أن الانتخابات جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، فلا يكف المسؤولون الغربيون والأمميون عن التذكير بأهمية إجرائها.

وفي وقت سابق، رفض مجلس النواب اللبناني إعادة مناقشة قانون الانتخابات النيابية الذي أقره في وقت سابق، بعد رده من الرئيس ميشال عون.

وكان عون رفض إصدار قانون الانتخابات النيابية، وطالب البرلمان بإعادة النظر في توقيت الانتخابات، وتعديل قضية انتخابات المغتربين، عبر إنشاء دائرة مخصصة لهم مؤلفة من 6 نواب، تضاف إلى أعضاء البرلمان الحالي.

وينص مشروع القانون الذي مرره البرلمان ويرفضه عون، على ممارسة المغتربين حق الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ128، ضمن الدوائر الرئيسية في لبنان، وليس في إطار دائرة خاصة كما كان يجرى الأمر في الانتخابات السابقة.