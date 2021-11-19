بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ نادية الجندي عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نادية الجندي صور جديدة لها بإطلالة شتوية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نادية الجندي في الصورة الأولي مرتدية جاكيت باللون البيج مع قبعة كبيرة باللون الأسود، بينما ظهرت في الصورة الثانية مرتدية جاكيت باللون الفضي مع قميص باللون الأسود من أسفله.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.