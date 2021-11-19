"أنا اللي أقرر مش انت".. حسام غالي يكشف كواليس قرار اعتزاله

كشف حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي عن كواليس اعتزاله كرة القدم .

وأكد حسام غالي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن الفترة الاخيرة له في الأهلي كانت فترة صعبة و"ثقيله “ بأحداثها مشددا أنه اتخذ القرار لعدم قدرته علي اللعب داخل المستطيل الاخضر نفسيا وليس جسديا قائلا ” دماغي مش قادرة تلعب كوره مش جسمي".

واضاف غالي أن عاني من ضغوطات شديدة في الفترة الاخيره له في الأهلي مشددا أن نادر شوقي وكيل اعماله كان أول من علم بقرار اعتزاله ثم البدري المدير الفني للفريق وقتها.

وتابع أن البدري أخبره أن الأهلي سيجدد عقده ولكنه فضل الاعتزال مشددا ان قراره كان الخروج من الباب الكبير خوفا من مطالبة الجماهير له بالاعتزال.

واضاف أن قبل اعتزال بـ 3 مواسم طلب منه احد اصدقائه ضرورة الاعتزال عقب ضياعه لإحدى ضربات الجزاء ولكنه ارسل له رسالة نصية “ ان اللي اقرر من انت ”.

وعن تشبيهه بـ صالح سليم رئيس الاهلي الاسبق فأكد انه شرف كبير ان يتم تشبيه بأي من رموز الاهلي حيث ان الجميع داخل النادي يسير وفق مبادىء وضوابط الاهلي منذ بدايته.