موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة لـ متابعة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته أمس بإستاد مختار التتش قبل ان يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة بأسماء 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق.

وشهد المران ظهور علي معلول وبدر بانون ولويس ميكسيوني بعد عودتهم فجراً من بلادهم فيما انتظم في مران الأمس كل من بيرسي تاو وأليو ديانج.

واستقر بيتسو موسيماني علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي لن يتغير عن مواجهة الزمالك حيث من المقرر أن يبدأ بمحمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات امس استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكر القدم أن مسؤولي النادي، اتخذوا قرارا بصرف مكافآت خاصة للاعبين قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، وذلك حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى.

ولعب المقاولون العرب ثلاث مباريات قبل مباراة الأهلي ونجح أبناء ذئاب الجبل فى الفوز فى اللقاء الأول أمام ايسترن كومباني بهدف دون رد، قبل أن يتعرض الفريق للهزيمة الأول أمام إنبي بنتيجة 3-2، بعدها حقق الفريق التعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1.