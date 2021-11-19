عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة لـ متابعة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته أمس بإستاد مختار التتش قبل ان يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة بأسماء 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق. 

وشهد المران  ظهور علي معلول وبدر بانون ولويس ميكسيوني بعد عودتهم فجراً من بلادهم فيما انتظم في مران الأمس كل من بيرسي تاو وأليو ديانج. 

واستقر بيتسو موسيماني علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي لن يتغير عن مواجهة الزمالك حيث من المقرر أن يبدأ بمحمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات امس استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على  الفريق الأول لكر القدم أن مسؤولي النادي، اتخذوا قرارا بصرف مكافآت خاصة للاعبين قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، وذلك حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى.

ولعب المقاولون العرب ثلاث مباريات قبل مباراة الأهلي ونجح أبناء ذئاب الجبل فى الفوز فى اللقاء الأول أمام ايسترن كومباني بهدف دون رد، قبل أن يتعرض الفريق للهزيمة الأول أمام إنبي بنتيجة 3-2، بعدها حقق الفريق التعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1.

الدوري المصري الأهلى موسيمانى المقاولون العرب بيتسو موسيماني محمد الشناوي

موضوعات متعلقة

تامر حسني يتصدر تريند تويتر عقب إحياء حفله بدمياط

ترشيحاتنا

ماهي صلاحيات الهيئات الرياضية ؟.. القانون يجيب

سيدة تخجل من مناداة ابنها باسمه في الأماكن العامة لهذا السبب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

سيد معوض يرشح نجم "فيوتشر إف سي" للإنضمام للمنتخب الأول

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كل ماتريد معرفتة عن رسوم الترخيص وضوابط تواجد عربات الطعام وفقا للقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ