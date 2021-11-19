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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن مطعم في كفر الشيخ

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب بمخزن مطعم للوجبات الجاهزة والسريعة بمدينة كفرالشيخ بجوار مستشفى كفرالشيخ العام.


وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث حريق في مطعم بجوار مستشفى كفر الشيخ العام بمدينة كفر الشيخ.

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على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحريق، وجرى  السيطرة على النيران وإخمادها ومنع  امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.

كفرالشيخ الشرطة محافظة كفر الشيخ الحماية المدنية كفر الشيخ السيطرة على حريق

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