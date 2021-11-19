الطيب: المنتخب مع كيروش بلا طعم ولا لون ولا رائحة

أكد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، صاحب سيرة ذاتية مميزة للغاية وله باع في تدريبات المنتخبات خلال مسيرته.



وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "ten": "كيروش يعيد هدم المنتخب الوطني ويرغب فى بنائه من جديد وهذا أمر خاطئ لا يجب أن يفعله، وقرار استبعاد أحمد زيزو ورمضان صبحي غريب للغاية".



وأضاف: "توظيف محمد شريف في مركز الجناح أمر مستفز للجميع، والمنتخب معه بلا طعم ولا لون ولا رائحة، وهناك من يستحق اللعب المنتخب وهو يستبعده".



الطيب: أنصح كيروش اللعب فى كأس العرب ب"المنتخب الأولمبي"



نصح أحمد الطيب، المعلق الرياضي، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، باللعب فى كأس العرب بالمنتخب الأولمبي مثلما ستفعل منتخبات السعودية والجزائر والمغرب.



وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الاعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "ten": "الشوط الأول أمام الجابون هو الأسوأ للفراعنة منذ فترة طويلة على الاطلاق، وكيروش يثق فى فينجادا إلى درجة كبيرة ولكنه لا يعرف أى شييء عن منتخب مصر".



وأضاف: "أكرم توفيق هو الوريث الشرعي لأحمد فتحي ولكن يجب على السوشيال ميديا أن تمنح اللاعب فرصة لإثبات نفسه بدلا من النفخ، واحمد فتوح ظهير أيسر عظيم".