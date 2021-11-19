سر قرار الزمالك برفع راتب طبيبه ليصبح الأعلى في التاريخ

أوضح الإعلامي محمد شبانة أن عقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك يثير العديد من علامات الاستفهام بسبب القيمة المالية الكبيرة التي يحصل عليها.



وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "علمنا من مصادر خاصة لبرنامجنا، أن لجنة الزمالك رفعت عقد محمد أسامة إلى 120 ألف جنيه شهريًا ويتم خصم 10% ضرائب.



وتابع شبانة: "يعتبر عقد أسامة هو الأعلى في تاريخ أي رئيس جهاز طبي سواء في الزمالك أو الأندية المصرية بشكل عام".



وأوضح شبانة: "موقف إدارة الزمالك جاء لسببين الأول هو وجود مستحقات متأخرة لم يحصل عليها، والسبب الثاني هو قيام طبيب الزمالك في وقت سابق بجلب أجهزة طبية على نفقته وسط أزمة مالية كان يمر بها النادي".



وختم: "محمود عبد الرازق شيكابالا لعب دور كبير في بقاء طبيب الزمالك بعد العروض العديدة التي وصلت إليه من قبل وكان على رأسها الأهلي الذي فشل لفترة طويلة في التعامل مع الإصابات الطويلة التي كان يتعرض لها".