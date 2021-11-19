حسام غالي يتحدث عن أزمة المنشطات وموقفه من رحيل عاشور عن الأهلي

أكد حسام غالي نجم وقائد الاهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تعرضه للإيقاف موسم 2010 أثناء لعبه في الدوري السعودي يعد من أصعب المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته

وأضاف غالي في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت ” أن خلال فترة لعبه في الدوري المصري تم سحب عينة منه لتأتي النتيجة ايجابية ويقرر الاتحاد الافريقي إيقافه موسمين مشددا أنه لا يتناول اي دواء مطلقا.

وتابع أن تلك الفترة كانت عصيبة ولكنه أصر على إثبات سلامة موقفه و اخذ العينة في الخارج وتم تحليلها امام الجميع ليتم إثبات سلبية العينة حيث كانت الأزمة في طريقة التحليل الأولي لذلك ظهرت النتيجة إيجابية.

وعن موقفه من رحيل حسام عاشور نجم الاهلي السابق بطريقه غير لائقه فأكد ان عاشور مثال للاعب الملتزم حيث انه طوال تاريخه لن يفتعل أي مشكلة سواء شارك أم لا مشددا أنه يصبح في موقف صعب في مثل تلك الأمور.

وأضاف أن الاهلي يسير وفق مبادىء تسري على الجميع ومن المستحيل تخطيها لذلك موقف عاشور كان صعب وسيئ.

وتابع ان اختيار لمجال الإدارة جاء لرغبته في البقاء وقت اطول بصحبة أسرته خاصة وأن حياة للاعب الكرة تجبره على ترك أسرته لفترات طويلة.