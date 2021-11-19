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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي : مجاهد لم يقدم مستندات تثبت سلامة موقفه وإقامة الانتخابات انتصار للجنة الشباب

صدى البلد

أكد حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أن قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بالدعوة لإقامة الانتخابات هو انتصار للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.

وأضاف غالي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت أن كان هناك عدد من طلبات الإحاطة لـ مجاهد في المجلس وجاوب على بعض منها والآخر تم إرساله للنائب العام  مشددا أن رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة لم يحترم طلب رئيس لجنة الشباب والرياضة بإحضار ما يثبت سلامة موقفه.

وأكمل أن مجلس النواب تدخل من أجل مواجهة ما أثير عن وجود وقائع فساد داخل اتحاد الكرة.

وتابع أن تجربة مجلس النواب أضافت له الكثير من الخبرات مشددا أن ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية امر رائع.

 

مع أنباء رحيله.. بن شرقي يثير الجدل عقب عودته لمران الزمالك
 

أعرب أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك والمنتخب المغربي عن سعادته بـ عودته لـ الفريق الابيض بمران الفريق أمس استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر اشرف بن شرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة له من مران الزمالك أمس وعلق :" عدت لبيتي ".

تكرار سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي .. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.


وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في الخامسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

الدوري المصري مجلس النواب رمضان صبحي اتحاد الكرة الشباب والرياضة أحمد مجاهد

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