نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن عملية نحت الجسم.. أطعمة فعالة لمنع شيب الشعر المبكر

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

إلقاء اللوم على عادات نمط الحياة أو النظام الغذائي أو الاختلالات الهرمونية ، فقد أصبح الشيب المبكر للشعر شائعًا جدًا هذه الأيام. في حين أن الحلول قصيرة المدى مثل التلوين قد تساعد ، فمن المهم أيضًا إجراء تغييرات غذائية لضمان بقاء بشرتك صحية ولامعة ولامعة.

يمكن أن يكون الانتفاخ مشكلة حقيقية إذا حدث بشكل منتظم.

وهو ناتج عن زيادة إنتاج الغازات أو اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي ، عادة بسبب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ، وتناول وجبة كبيرة ، والحيض ، والإمساك ، من بين أسباب أخرى.

توجه الرسام الشاب عبد الله خروبة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب رعايته لمسابقة "إبداع" التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة كل عام لاكتشاف المواهب بكافة المجالات وفي كل ربوع مصر.

وقال "خروبة": إن "إبداع" ساعدت في تحقيق حلمه وهدفه معربًا عن سعادته فوز لوحته بالمركز الرابع في الرسم واستعداده للمشاركة في الدورة المقبلة التي ستنظمها الوزارة.

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، ان عملية تسليك شرايين الساق هو إجراء يتم تحت مخدر موضعي لإعادة التروية و الدورة الدموية للساق في حال وجود انسداد بشرايين الساق وقصور بالدورة الدموية، والذي ينتج عنها عدة أعراض كحدوث تشنجات بعضلات الساق أثناء السير أو ألم في القدم أثناء الراحة أو غرغرينا بأصابع القدم.

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، تساعد عملية نحت الجسم على التخلص بشكل دائم من علامات تمدد الجلد التي تكون بعد الحمل، وتساعد في الحصول على مظهر غاية في الصحة والرشاقة، وهناك العديد من المناطق التي يمكن للعملية أن تخلصك من الدهون التي توجد بها، خاصة منطقة الخصر التي ترغب جميع السيدات في أن تكون أنحف وتشبه عارضات الأزياء.