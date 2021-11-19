حدث ليلاً.. سياسي أمريكي يصف السيسي بأحد أبطال الاستقرار العظماء.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا .. والأرصاد تحذر بشدة من الطقس

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية:

الصحة: تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 73 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289952 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل قرار بعض المحافظات بتعليق الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

التحدي..فيلم وثائقى يسرد المسيرة البطولية لـ الرئيس السيسي

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى إم سى، تفاصيل عن نشأة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكفاحه في القوات المسلحة المصرية.

وأشار التقرير إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحي الجمالية في التاسع عشر من نوفمبر عام 1954 في عائلة اتسمت بالمحافظة والتدين.

في فيلم وثائقي .. سياسي أمريكي وصف الرئيس السيسي بأنه أحد أبطال الاستقرار العظماء

أوضح الفيلم الوثائقي "التحدي.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، كيف أنقذ الرئيس السيسي مصر من الجماعة الإرهابية، ولماذا جعل البعض بوصفه بـ "بطل الاستقرار" بالمنطقة.

وأشار الفيلم إلى أنه عقب ثورة 30 يونيو عام 3013، اتجهت أنظار العالم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح في تخليص مصر من قبضة الجماعة الإرهابية، وقال الرئيس حينها: "لن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية".





