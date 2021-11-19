استمرار لسياسة ترامب.. إيران تعلق على العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة عليها

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على بلاده، مؤكدا أن هذه العقوبات تأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي كان يفرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال خطيب زاده في بيان إن "هذه العقوبات تأتي في سياق سياسة الضغوط القصوى التي كان يفرضها دونالد ترامب وهي ناجمة عن اليأس والإحباط لدى البيت الأبيض".

وأشار المتحدث إلى أن "اتهامات واشنطن التي فرض الأمريكيون عقوبات على اثرها، مجرد أكاذيب تُفرض من دولة لها باع طويل في التدخلات بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات على 6 إيرانيين وكيان إيراني واحد، متهمة إياهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

وقالت السلطات الأمريكية إن شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجا، التي فرضت عليها العقوبات، كانت تدير الأعمال التي كان هدفها التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "حددت الولايات المتحدة محاولات اختراق إلكترونية من قبل جهات ترعاها الدولة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأميركية".

