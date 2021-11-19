أخبار التكنولوجيا| موتورولا تكتسح الأسواق بـ 5 هواتف جديدة.. وأوبو تعلن عن أرخص هواتفها بتقنية 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هواتف الجيل القادم من سلسلة Moto G، والتي تقدم 5 طرازات جديدة بسعر منافس وإمكانيات متطورة.



كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن عضو جديد من سلسلة A في اليابان، ينطلق تحت اسم Oppo A55s، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G.



أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، عن أحدث هواتفها للمبتدئين يعمل بنظام التشغيل أندرويد Go، ينطلق تحت اسم Smart 5 Pro ويمتاز ببطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير.



تتمتع جميع هواتف أندرويد ببعض نغمات الإشعارات المدمجة والتي تقوم الشركة المصنعة للجهاز بتعينيها افتراضيا، حيث يتم تخصيص صوت واحد لجميع الإشعارات، والتي تعمل افتراضيا أيضا مع تطبيقاتك.



كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصدارتها من هواتف الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo Y54s، والذي ينطلق كإصدار مطور من طراز الشركة السابق vivo Y53s 5G.