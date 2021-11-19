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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تكتسح الأسواق بـ 5 هواتف جديدة.. وأوبو تعلن عن أرخص هواتفها بتقنية 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

إمكانيات متطورة وسعر منافس.. موتورولا تكتسح الأسواق بـ 5 هواتف جديدة


كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن هواتف الجيل القادم من سلسلة Moto G، والتي تقدم 5 طرازات جديدة بسعر منافس وإمكانيات متطورة.

 

أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G


كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن عضو جديد من سلسلة A في اليابان، ينطلق تحت اسم Oppo A55s، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

 

ببطارية عملاقة.. إنفينيكس تعلن عن أحدث هواتفها بسعر 1300 جنيه


أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، عن أحدث هواتفها للمبتدئين يعمل بنظام التشغيل أندرويد Go، ينطلق تحت اسم Smart 5 Pro ويمتاز ببطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير.

 

كيفية تغيير أصوات الإشعارات الافتراضية على هواتف أندرويد


تتمتع جميع هواتف أندرويد ببعض نغمات الإشعارات المدمجة والتي تقوم الشركة المصنعة للجهاز بتعينيها افتراضيا، حيث يتم تخصيص صوت واحد لجميع الإشعارات، والتي تعمل افتراضيا أيضا مع تطبيقاتك.

 

فيفو تطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G بسعر منافس


كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصدارتها من هواتف الفئة المتوسطة تحت اسم Vivo Y54s، والذي ينطلق كإصدار مطور من طراز الشركة السابق vivo Y53s 5G.

 

أخبار التكنولوجيا موتورولا أوبو إنفينيكس فيفو

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