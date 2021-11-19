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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 794 شاباً منهم 16 من ذوي القدرات بسوهاج

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 794 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 219  فرصة عمل.

وأضاف سعفان أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات ، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول ، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والمساحة ، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة .

وأوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 640 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 12 محضراً ، وعمل 7  ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و5 ندوات سموم بيضاء ، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية ، و6 ندوات زيادة الإنتاج ، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عامل وعاملة .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد  مدير المديرية  في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر  الماضي، أنه تم صرف  253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 106 عاملا منهم ، 77 منحة مولود ،  و17 منحة زواج ، و 3 منح وفاة لأسرة  3 عمال متوفيين ، و 9 منحة وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة .

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 73 ألفاً و 377 جنيه ، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1241 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 25 شكوى ، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ 5 شكاوى منها ، وتبقى 2 شكوتين  ما زالتا تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة ، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية  .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة سوهاج تعيين 794 شابا كعب العمل

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