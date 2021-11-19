لمواجهة الحوادث.. مركبات أمريكية بمستشعرات تكشف تعاطي الكحول

عرضت قناة "العربية" تقريراً بعنوان "لمواجهة الحوادث.. مركبات أمريكية قريباً بمستشعرات تكشف تعاطي الكحول".

وفقاً للتقرير، فإن مشرعون أمريكيون معنيون بالسلامة المرورية، يسعون لتطبيق استخدام أجهزة استشعار داخل المركبات تكشف تأثير الكحول على سائقها عبر قياس مستوياها في التنفس، بحيث تمنع السائق من القيادة وهو ثمل.

وأكد معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة بأمريكا، أن هذه الأجهزة ستقوم بتقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث بما يزيد عن 9400 وفاة سنوياً، لكنها تحتاج لتنفيذها أيضاً إلى قبول جماهيري طوعي .

وأكد التقرير، أن حوادث الطرق أكثر من 38 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث بأمريكا و4.4 مليون آخرين يصابون بجروح خطيرة تتطلب رعاية طبية و التأثير الأقتصادي لحوادث الطرق يكلف المواطنين نحو 871 مليار دولار.