عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد: «دبي للطيران» يعزز ثقة العالم بالإمارات

محمد بن زايد
محمد بن زايد

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض دبي للطيران 2021 في ختام دورته السابعة عشرة.

وأجري محمد بن زايد جولة ميدانية برفقة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة - في عدد من المنصات الوطنية والأجنبية المشاركة والمساحات الخارجية المخصصة للعرض، وتبادل أطراف الحديث مع المشاركين حول أبرز ابتكاراتهم، وآخر التطورات في عالم صناعة الطيران، وفق صحيفة الخليج الاماراتية.

وشملت الجولة الساحات الخارجية للمعرض منصات مجموعة «إيدج» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والتي تعرض مجموعة من المشاريع المطورة في مجال الطائرات من دون طيار، وغيرها من الصناعات الحديثة، كما زار المنصة الروسية التي تعرض أحدث مقاتلاتها «Checkmate» ذات المحرك الواحد من الجيل الخامس، للمرة الأولى التي تعرضها في الخارج.

وأعرب في ختام جولته في المعرض عن شكره وتقديره للمشاركين والعارضين وجميع الجهود المخلصة التي أسهمت في إنجاح تنظيم دورة معرض دبي للطيران 2021 والذي يواصل ترسيخ مكانته كونه أحد أهم معارض الطيران في العالم، ما يعزز مكانة الإمارات وثقة العالم بقدرتها على إدارة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية بكفاءة واقتدار، متمنياً مزيداً من النجاح والتميز للمعرض في دوراته المقبلة.

ترشيحاتنا

فضل يوم الجمعة.. شهد ثلاثة أحداث لسيدنا آدم

من نجريج لـ بلاد الإنجليز.. أعمال محمد صلاح "الخيرية" لا تتوقف

لمدة 3 أيام.. خدمات مكثفة بمحيط إغلاق كوبري الجيزة المعدني

بعد تصريحات رئيس شباب النواب.. الحبس والغرامة لمن يرتكب هذه الأفعال بـ «الملاعب»

بريطانيا تعتزم إعلان حماس منظمة إرهابية.. تفاصيل

شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

رعد وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على عدة المناطق| فيديو

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ