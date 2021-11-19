محمد بن زايد: «دبي للطيران» يعزز ثقة العالم بالإمارات

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض دبي للطيران 2021 في ختام دورته السابعة عشرة.

وأجري محمد بن زايد جولة ميدانية برفقة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة - في عدد من المنصات الوطنية والأجنبية المشاركة والمساحات الخارجية المخصصة للعرض، وتبادل أطراف الحديث مع المشاركين حول أبرز ابتكاراتهم، وآخر التطورات في عالم صناعة الطيران، وفق صحيفة الخليج الاماراتية.

وشملت الجولة الساحات الخارجية للمعرض منصات مجموعة «إيدج» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والتي تعرض مجموعة من المشاريع المطورة في مجال الطائرات من دون طيار، وغيرها من الصناعات الحديثة، كما زار المنصة الروسية التي تعرض أحدث مقاتلاتها «Checkmate» ذات المحرك الواحد من الجيل الخامس، للمرة الأولى التي تعرضها في الخارج.

وأعرب في ختام جولته في المعرض عن شكره وتقديره للمشاركين والعارضين وجميع الجهود المخلصة التي أسهمت في إنجاح تنظيم دورة معرض دبي للطيران 2021 والذي يواصل ترسيخ مكانته كونه أحد أهم معارض الطيران في العالم، ما يعزز مكانة الإمارات وثقة العالم بقدرتها على إدارة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية بكفاءة واقتدار، متمنياً مزيداً من النجاح والتميز للمعرض في دوراته المقبلة.