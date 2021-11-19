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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يستضيف غزل المحلة في الدوري الممتاز

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش، فريق غزل المحلة، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني الجديد أحمد عبد العزيز، لتحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم، على حساب غزل المحلة، لتحسين وضعه في ترتيب الدوري الممتاز.

وتولى أحمد عبد العزيز قيادة طلائع الجيش خلفا لـ عبد الحميد بسيوني الذي رحل مؤخرا بسبب البداية “غير الموفقة” في مسابقة الدوري.

على الجانب الآخر يدخل فريق غزل المحلة مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري، على حساب الشرقية للدخان  3-2، وإنبي 3 -0.

ويطمح فريق غزل المحلة لخطف الثلاث نقاط من طلائع الجيش، للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي.

ترتيب غزل المحلة وطلائع الجيش:

يحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 16 بنقطة وحيدة.

طلائع الجيش غزل المحلة الدوري الممتاز طلائع الجيش ضد غزل المحلة عبد الحميد بسيوني

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