بشير عبدالفتاح عن زيارة الأمير تشارلز: لديه ارتباط شخصي وعاطفي بمصر.. فيديو



قال الكاتب الصحفي بشير عبدالفتاح، إن زيارة الأمير تشارلز لمصر لها أكثر من زاوية، أولهم زاوية عاطفية وأخرى شخصية، متابعا: الزيارة دليل على وجود ارتباط شخصي ببلد عريق.



وأضاف "بشير عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأمير تشارلز اختار مصر لقضاء شهر العسل الخاص به، وهذا دليل على مدى ارتباط الأمير تشارلز بمصر، متابعا: زيارة الأمير تشارلز دليل على أهمية مصر الاستراتيجية.



وأكد على أن المملكة المتحدة تدرك أهمية مصر ودورها في صنع السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن مصر تعد بمثابة دولة مركزية عالمية للدول الأخرى.



وفيما يخص زيارة الأمير تشارلز للأزهر الشريف، أوضح أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام السني عالميا، متابعا: الأزهر الشريف بمثابة الإسلام الوسطي بالنسبة للغرب.



وأردف الأمير تشارلز يدرك أهمية الأزهر الشريف في محاربة الإرهاب، وزيارته أكبر دليل على تقديره لدور الأزهر العالمي.

