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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيقة سعودية: الإيسيسكو أصبحت منظمة حديثة فاعلة على الصعيد الدولي

الإيسيسكو
الإيسيسكو

 أكدت صحيفة (الرياض) السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" تقدم وفق رؤيتها الجديدة خطة استراتيجية واعدة تتبنى الانفتاح والتواصل مع دول العالم الإسلامي وخارجه، وتسعى إلى مواكبة متطلبات العصر ومتغيرات القرن الـ21 عبر الانفتاح على الفضاء الحضاري الذي يأخذ في الحسبان البعد العالمي في كل المناطق التي يعيش فيها مسلمون أو تأوي أقليات مسلمة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان (التجسير الثقافي) - إلى أن الإيسيسكو بذلك أصبحت منظمة حديثة فاعلة على الصعيد الدولي، وداعمة للإنتاج الفكري، وبيت خبرة لدولها الأعضاء في مجالات اختصاصها.

وأوضحت في الختام أن المنظمة تسعى إلى أن تكون منارة إشعاع حضارية دولية في مجالات البناء والتقدم المعرفي، واستشراف المستقبل، وأن تكون المنظمة مركزا للإلهام وبناء الكفاءات ومركزا للقيادات الرائدة وللإبداع، وتساهم في تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والنظم التعليمية في عالمنا الذي يبدو في أمس الحاجة إلى تطوير السياسات التنموية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمنظومات المعرفية والابتكارية.
 

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