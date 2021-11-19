يوم رحيلك كنتي جميلة.. حلا شيحة تنعى علا مسعود بكلمات مؤثرة

قامت الفنانة حلا شيحة، بتوجيه رسالة مؤثرة لشقيقة زوجها معز مسعود، والتي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ أيام.

كتبت حلا شيحة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: "زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول امل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي انا شخصيا شوفته اللي انا لمسته فيكي انك كنتي صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب".

وتابعت: “ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانه من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة .. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة .. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة … ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الاسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل ادعيلك ديما ومستنية في يوم اقابلك في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر احبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا اجمل بنوتة”.

يذكر أن كشف الداعية معز مسعود، زوج الفنانة حلا شيحة عن موعد ومكان عزاء شقيقته علا التي وافتها المنية منذ أيام.

وكتب مسعود مسعود ، عبر حسابه على موقع التغريدات الققيرة تويتر: "أشكركم من قلبي جميعا على سؤالكم وعلي دعواتكم الغالية ورسائلكم، إن شاء الله عزاء شقيقتي الغالية علا مسعود، سيكون بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في ساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، أسأل الله أن يجمعنا وإياها وجميع موتاكم في الفردوس الأعلى من الجنة".