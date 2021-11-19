عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم رحيلك كنتي جميلة.. حلا شيحة تنعى علا مسعود بكلمات مؤثرة

حلا شيحة
حلا شيحة

قامت الفنانة حلا شيحة، بتوجيه رسالة مؤثرة لشقيقة زوجها معز مسعود، والتي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ أيام.

كتبت حلا شيحة، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: "زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول امل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي انا شخصيا شوفته اللي انا لمسته فيكي انك كنتي صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب".

وتابعت: “ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانه من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة .. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة .. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة … ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الاسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل ادعيلك ديما ومستنية في يوم اقابلك في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر احبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا اجمل بنوتة”.

عروس السماء.. حلا شيحة تنعى شقيقة معز مسعود بكلمات مؤثرة

معز مسعود يكشف عن موعد ومكان عزاء شقيقته علا

يذكر أن كشف الداعية معز مسعود، زوج الفنانة حلا شيحة عن موعد ومكان عزاء شقيقته علا التي وافتها المنية منذ أيام.

وكتب  مسعود مسعود ، عبر حسابه على موقع التغريدات الققيرة تويتر: "أشكركم من قلبي جميعا على سؤالكم وعلي دعواتكم الغالية ورسائلكم، إن شاء الله عزاء شقيقتي الغالية علا مسعود، سيكون بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في ساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، أسأل الله أن يجمعنا وإياها وجميع موتاكم في الفردوس الأعلى من الجنة".

 

حلا شيحة الفنانة حلا شيحة معز مسعود الإنستجرام الداعية معز مسعود

ترشيحاتنا

يوم رحيلك كنتي جميلة.. حلا شيحة تنعى علا مسعود بكلمات مؤثرة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

فرنسا: مفاوضات 29 نوفمبر ستحسم إن كانت إيران صادقة النية

مصر تستضيف قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية بمشاركة 21 دولة أفريقية.. الثلاثاء

بتوجيهات السيسي.. جهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

زيدان يرفض عرضا عربيا "مفاجئا".. تفاصيل

المصل واللقاح: مصر في ذروة كورونا ونحذر المواطنين من وباء جديد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

رعد وثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس الغد على عدة المناطق| فيديو

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ