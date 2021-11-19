تنفيذ 767 حكم وضبط 541 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة عن ضبط (4) متهمين ، و بحوزتهم (3) أسلحة نارية ، بجانب ضبط (130) جرام هيروين و (15) جرام هيدرو، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 767 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 150 حكم حبس جزئي و 31 حكم حبس مستأنف و 422 حكما بغرامات و 161 حكما بمخالفات ، علاوة على ضبط 3 حالات محكوم عليهم .

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وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 26 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية لسلع مهربة جمركياً ، بجانب ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر ، فضلاً عن ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 13 قضية لعدم حمل الشهادة الصحية.

وفي مجال القضايا المرورية، تم ضبط 541 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 106 مخالفة وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 95 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 55 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 40 حالة مسببات للحوادث المختلفة ، وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو ".

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمدينة ناصر بمساحة إجمالية 200م وذلك تحت إشراف العميد عادل شرشر رئيس المدينة وبقيادة رئيس حي جنوب وبمشاركة المهندسين والفنيين بالوحدة المحلية ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .