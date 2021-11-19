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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة إزالة الإشغالات العشوائية، وإعادة الوجه الحضاري بمختلف مناطق مدينة بنها.


واستهدفت الحملة مناطق كباري الرياح التوفيقي، ومنطقة الحرس الوطني، و وابور الثلج، وأمام مستشفى التأمين الصحي بمنطقة الأهرام بهدف رفع الباعة الجائلين، وإزالة الإشغالات من أجل تيسير الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق وإعادة الوجه الحضاري لها.


وأسفرت الحملة عن رفع الباعة الجائلين من المنطقة، وتحرير محاضر إشغالات للباعة، حيث تم تحرير 35 محضر إشغال طريق ومصادرة عدد من عربات الكارو، وقد تم التنبيه على أصحاب المحلات والمخابز بالالتزام بوضع البضاعة فى المحلات وليس على الأرصفة.


وشدد محافظ القليوبية، على رئيس مدينة بنها باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات و الأعمدة والكباري.


كما وجه إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة بإزالة المواقف العشوائية بالمدينة مع توفير بديل لهم، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.


من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة علي رأسها الخطة الاستثمارية وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.


جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات ومديري التخطيط والشئون المالية و المتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وبدأ الاجتماع بمناقشة تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية فى الربع الثانى من العام المالي الحالي 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية  وذلك فى قطاعات رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأبنية التعليمية والتوسع الأفقي والإدارة العامة لري القليوبية ، حيث تم التأكيد على سرعة الترسية وإنهاء التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.


كما كلف المحافظ مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماشى مع حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

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