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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدائري أول طريق يطبق منظومة النقل الذكي.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة “ الأولى ” تقريرً مفصلًا عن تطبيق منظومة النقل الذكي في الطريق الدائري .

وأفاد التقرير، بأن الطريق الدائري الممتد حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم سيصبح أول طريق تطبق عليه منظومة النقل الذكي ITS بعد انتهاء مشروع توسعته وتطويره خلال العام المقبل، حيث يجرى حاليا تنفيذ البنية الأساسية اللازمة ومد الكابلات بطول مسار الدائري، بالإضافة إلى تزويده بمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع.


وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الدائري أول طريق يطبق منظومة النقل الذكي»، حيث يعتبر الأتوبيس الترددي السريع بديلا للنقل العشوائي ويعمل بالطاقة النظيفة، سواء الكهربائية والغاز الطبيعي بما يساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادية. 


وذكر التقرير، أن الأتوبيس الترددي السريع  سيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ويشكل نقلة حضارية أكثر استدامة، حيث تعد شبكة الأتوبيس الترددي السريع الأطول في العالم بطول 106 كم وستتم بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخرى، وبخاصة المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق، وهو ما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ضخمة على مستوى النقل الجماعي في محافظات القاهرة الكبرى .

 

الغاز الطبيعى القطار الكهربائي الطاقة النظيفة الطريق الدائرى اخبار توك شو

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